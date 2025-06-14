Erzincan'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

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Erzincan'da kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Erzincan'da cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı

ERZİNCAN - Erzincan'da kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ulusal Yargı Ağı Projesi üzerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde; Kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent K. yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Erzincan Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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