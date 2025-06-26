Erzincan'da Çilek Hasadı Başladı, Kilogram Fiyatı 150 Lira

Erzincan'da Çilek Hasadı Başladı, Kilogram Fiyatı 150 Lira
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Erzincan'ın Tatlısu köyünde başarıyla yetiştirilen çilekler, hasat döneminin başlamasıyla birlikte tezgahlarında 150 liradan satışa sunuluyor. Yılda iki kez ürün alınabilen bu çilekler, kalite ve aroma açısından piyasanın taleplerine uygunluk gösteriyor.

Erzincan'da hasadına başlanılan yaz meyvelerinden çilek kilosu 150 liradan tezgahta satışa sunuluyor.

Son birkaç yıl içerisinde Merkeze bağlı Tatlısu köyünde çilek yetiştiriciliğinin başarılı sonuçlar vermesi, yılda 2 kez ürün alma imkanının olması, rakımı ve coğrafi şartlarına bağlı olarak hem kalite hem de aroma noktasında piyasanın taleplerine cevap veren ürün kalitesi ile Tatlısu köyünde yetiştirilen çilek satışa sunuldu.

Toprak hazırlığının yapılmasının ardından malçlama sistemi kullanılarak toprakla buluşan 100 binin üzerinde çilek fidesi meyve vermeye başladı. Hasadı yapılan çilek Erzincan merkezde tezgahta 150 liradan satışa sunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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