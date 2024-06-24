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Erzincan'da çiftçiler patosla hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkartıyor

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Erzincan'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, 35 derece sıcaklığın altında hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkartmak için patos vuruyor. Ancak bu patos geleneği tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Erzincan'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, 35 derece sıcaklığın altında hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkartmak için mücadele verirken patosun getirdiği tehlikelere karşıda dikkatli olunması istendi.

Erzincan'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, 35 derece sıcaklığın altında hayvanlarının kışlık yiyeceğini çıkartmak için patos vuruyor. Yalnız bu patos geleneği aynı zamanda tehlikeyi de beraberinde taşıyor.

Hasat zamanın gelmesiyle birlikte Erzincan'da çiftçiler ekinlerini patosa vurmaya devam ediyor. Hayvanlarının kışlık yiyeceklerini çıkartmaya çalışan vatandaşlar patos çalışırken dikkat etmeleri gerekiyor. Son günlerde patos yaralanmaları ve ölüm haberleri üzerine çiftçilerin bu işlemi yaparken dikkat edilmesi istendi.

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, hayvanlarının kışlık yiyeceğini uzun ve yorucu bir sürecin ardından hazırlıyor. Çiftçiler, güneşli ve sıcak hava da hasat için sabahın erken saatlerinde işe koyulup, işleri yetiştirebilmek için günün en sıcak saatlerinde bile hummalı çalışıyor. Bölgede sert geçen kış aylarında ahırlarda tutulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar balya halinde saklanan samanları yiyerek besleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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