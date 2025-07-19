Erzincan'da Buğday Hasadı ve Biçerdöver Denetimleri Başladı

Erzincan'da Buğday Hasadı ve Biçerdöver Denetimleri Başladı
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Erzincan'da buğday hasadı başladı. İl genelinde biçerdöver denetimleri artırılarak, dane kaybının önlenmesi için gerekli önlemler alınıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hasat sürecinde operatör belgeleri ve yangın tüpleri gibi unsurları denetliyor.

Erzincan'da buğday hasadı başladı. Buğday hasadıyla birlikte il genelinde biçerdöver denetimleri de hız kazandı.

Geçen yıl 634 bin 414 dekarlık alanda hububat ekiminin gerçekleştirildiği Erzincan'da, toplam 169 bin 177 tonluk üretim elde edildi. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri yeni başlayan hububat hasadında dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürmek amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, biçerdöverlerde operatör belgesi, dane kaybı, yangın tüpü gibi birçok unsuru denetleyerek, kontrollerde bulundu. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hububat hasadında meydana gelebilecek dane kayıplarının birçok nedenden kaynaklanabileceğinin altı çizilerek, bunlar arasında arazinin engebeli olması, biçerdöver sürücülerinin gerekli G sınıfı ehliyet ve operatör belgelerine sahip olmayışı, biçerdöver sürücülerinin çok kazanmak için aceleci davranmaları, hububatın olgunlaşmadan hasat edilmesi, yabancı ot miktarının çok olması gibi nedenlerin başı çektiği belirtildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hasat sezonu boyunca denetimlerin il genelinde yoğun şekilde devam edeceğini bildirerek, kurulan özel ekiplerin hem kontrol hem de dane kaybı ölçüm çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini kaydetti. Operatör belgesi olmadan biçerdöverle hasat yapmaya çalışanlara gerekli yasal yaptırımların uygulanacağı, dane kaybına müsaade edilmeyeceği hatırlatılarak, her biçerdöverde en az 2 adet 6'şar kiloluk yangın söndürme tüpünün bulunmasının zorunlu olduğu ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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