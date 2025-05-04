Erzincan'da Broiler Yetiştiriciliği Büyüyor

Erzincan'da hayvancılık sektörünün alt sektörlerinden biri olan broiler (etlik piliç) yetiştiriciliği 40 işletmede devam ediyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, etlik piliç üretimi yapılan tesislerde incelemede bulundu.

Koçaker, Erzincan Kanatlı Kombinası Müdürü Hakan Aktürk ile birlikte etlik piliç üretimi yapılan tesislerde incelemede bulunarak bilgi aldı. İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'da tarım sektörünün çeşitliliğine dikkat çekerek broiler gerekse yumurta tipi tavukçuluğun önemine değindi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne tek kanatlı kombinasının Erzincan'da bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu kaydederek, sektörün Erzincan'da önünün açık olduğunu söyledi. Erzincan'da üretilen ve Erzincan'da kesilerek işlenen tavuk etinin bugün hem ülke içinde hem de ihracata yönelik olarak değerlendirildiğini vurgulayan Koçaker, ESK Erzincan Kanatlı Kombinası ve sözleşmeli broiler üretimi gerçekleştiren 40 işletmenin Erzincan ve ülke ekonomisine sağladığı katkının yadsınamayacağını belirtti. - ERZİNCAN