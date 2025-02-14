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Erzincan'da Berat Kandili Coşkusu

Erzincan'da Berat Kandili Coşkusu
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Erzincan'da Berat Kandili, camilerde binlerce kişinin katılımıyla coşku içinde idrak edildi. Terzibaba ve Camii Kebir başta olmak üzere camiler dolup taştı, dualar ve güzel seslerle gece feyizlendirildi.

Erzincan'da Ramazan ayının müjdecisi olan ve Şaban ayının on dördüncü gecesini on beşinci gününe bağlayan Berat Kandili dolayısıyla başta Terzibaba camisi olmak üzere tüm camiler ibadet etmek isteyenlerle doldu, taştı.

Berat Kandili, Erzincan'da tüm camilerde huşu içerisinde idrak edildi. Binlerce kişi başta Terzibaba ve Camii Kebir olmak üzere camilere akın etti. Camileri dolduran vatandaşlar, gecenin feyzine nail olabilmek amacıyla namaz kılıp okunan dualara eşlik etti.

Terzibaba Camisini şenlendiren Müslümanlar, okunan Kur'an-ı Kerim, mevlid-i şerif, salat-u selam, ilahi, kaside ve dualar eşliğinde mübarek Berat gecesinin feyiz ve bereketinden istifadeye çalıştılar.

Seçkin hafız hocaların tilavetleri ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun sohbeti ve akabinde yaptığı dua ile tazarru ve niyazlar ilahi kabule arz edildi.

Kılınan yatsı namazının ardından cami cemaati birbirleriyle tokalaşırken cami çıkışında kandil simidi ve salep ikramında bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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