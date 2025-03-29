Erzincan'da Bayram Öncesi Trafik Tedbirleri Artırıldı

Erzincan'da Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası yollarda trafik tedbirleri artırıldı. Trafik ekipleri "Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla sürücüleri uyarıyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, hem okulların tatil olması hem de Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu oluşacağı öngörüsüyle sürücüler uyarıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Hız sınırlarını aşmayalım, emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım, kaskımızı takalım. Trafik kuralları sizi hayata bağlar, sevdiklerinize kavuşturur." ifadelerine yer verildi. - ERZİNCAN