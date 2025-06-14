Erzincan'da Başarı Belgesi Taktimi

Erzincan'da Başarı Belgesi Taktimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve birim amirlerine başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görevlerinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından ve üstün gayretlerinden dolayı Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve birim amirlerine başarı belgesi takdim etti.

Vali Aydoğdu, başarı belgesi takdiminde bulunduğu vali yardımcıları ve birim amirlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail'in saldırı öncesi ABD'nin haricinde bilgi verdiği bir ülke daha var

Saldırı öncesi ABD'nin haricinde haber verdiği bir ülke daha var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu

İşte Muslera'nın yeni takımı
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.