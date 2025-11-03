Erzincan'da Balık Sezonu Açıldı, Tezgahlar Taze Balıklarla Dolu

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte Erzincan'da tezgahlar taze balıklarla doldu. Kentte balıkçılık yapan esnaf, vatandaşların balığa olan ilgisinden memnun.

Balık işletmecisi Ayhan Önel, sezonun açılmasıyla birlikte günübirlik olarak Trabzon'dan taze balık getirdiklerini belirterek, "Balıklarımız tamamen taze. Sezonun yeni olmasına rağmen satışlarımız oldukça iyi gidiyor." dedi.

Balık fiyatlarında sezon başına göre indirimler başladığını da ifade eden Önel, "Şu anda hamsinin kilosu 100 TL. Kampanyalarımız dönem dönem devam edecek." diye konuştu.

Vatandaşların balığa ilgisinden memnun olduklarını belirten Önel, "Her ne kadar geçen yıllara göre fiyatlar yüksek olsa da Erzincanlı hemşehrilerimiz balık tüketmeyi ihmal etmiyor. Hamsi, alabalık, mercan, çupra, kefal, dil balığı, çinekop, istavrit, levrek, uskumru, somon, palamut, mezgit ve kırlangıç gibi birçok türü tezgahlarımızda taze olarak sunuyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN