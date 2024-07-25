Erzincan'da Bahşiş İçin Düğün Konvoylarının Önünü Kesmek Tehlikeli

Erzincan'da özellikle yaz aylarında bahşiş kapmak için düğün konvoylarının önünü kesen çocuklar, hem kendi canlarını hem araç sürücülerini tehlikeye sokuyorlar.

Erzincan'da damattan bahşiş almak için gelin arabasının önünü kesen çocuklar, canlarını tehlikeye atıyor. Bahşiş için kaputa yapışan çocuklar gelin aracının altında kalmaktan zaman zaman son anda kurtulurken trafiği de tehlikeye düşürüyorlar. Kentte düğün sezonu hareketliliği yaşanırken araç konvoylarının peşinden koşan ve otomobillerin önüne geçip üzerine yatan çocuklar, bahşiş alabilmek için adeta canlarını hiçe sayıyor.

Vatandaşlar özellikle bu konuda ailelerin çocuklarına uyarıda bulunmaları gerektiğini kaydetti. - ERZİNCAN