Erzincan'da Arı Yetiştiricilerinden Sıcak Havalar İçin Önemli Uyarılar

Erzincan'da Arı Yetiştiricilerinden Sıcak Havalar İçin Önemli Uyarılar
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Erzincan'da arı yetiştiricileri, sıcak havaların zararlı etkilerine karşı arıların korunması gerektiğini vurguladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle geçmişte yaşanan kayıpları önlemek amacıyla çeşitli tedbirler önerildi.

Erzincan'da bulunan arı yetiştiricileri sıcaklar nedeniyle aşırı sıcak ve soğuklara karşı oldukça narin olan arıların mutlaka korunması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan aşırı sıcaklarda pek çok kolonide bulunan arılar aşırı sıcak nedeniyle felç geçirerek telef oldu. 40 yıldır arıcılık ile uğraşan Cemal Gümüş benzer sıkıntıların yaşanmaması için meslektaşlarına uyarıda bulunarak gerekli tedbiri almasını istedi. Gümüş, "Bölgemizde hava sıcaklığı neredeyse 35 derece olarak ölçülmeye başladı. 37 derecenin üzerindeki sıcaklık arılar için tehlikelidir. Arıcılarımızın kovanlarını ilk etapta havalan durmalarını kontrol etsin. Ardından tüm kovanların kireçlenerek örtü tahtası yerine kullanılan malzemeyi izolasyon görevi gören malzemelerle değiştirsinler. Burada en önemli husus kovanın havalandırma sistemi mutlaka sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Arılar sıcakla birlikte havasız kaldığında maalesef telef oluyor. Bunun yanında kovanların üstünün de güneş ışığını geri yansıtacak şekilde mutlaka kireçlenmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca içerisinde yoğun arı olan kovanlara (8-9 çerçeve) ikinci kat ballık eklenmesini tavsiye ediyoruz. Bu sistem sayesinde arıların daha rahat nefes alması serin havaya ulaşması sağlanacaktır. Özellikle serin ve yüksek yerleri tercih ediniz. Arılar da tıpkı insanlar gibi stres oluşturmayan rahat ve huzurlu ortamlarda daha verimlidir. Arıcılık bir süreçtir. Bir işçi arının ömrü de ortalama 35-40 gündür. Eğer arıları aşırı sıcaklardan korunamaz isek arı kendiliğinden yavru üretimini durdurup yavru üretim sürecini sekteye uğratır" diyerek tüm arıcı meslektaşlarının sıcaklara karşı tedbiri olmasını istedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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