Erzincan'da ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan'da ağaçlık alanda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Erzincan Konakbaşı köyünde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak yerleşim yerlerine ve çevredeki araziye sıçramasını önledi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri ardından soğutması çalışması yaptı.