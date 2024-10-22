Erzincan'da Adrenalin Tutkunları Kayak Sezonunu Açtı

Erzincan'da adrenalin tutkunları, Türkiye'de yıldızı her geçen yıl daha da parlayan Ergan Dağı Kayak Merkezinin 3278 rakımlı zirvesine kadar motokros ve ATV araçlarla çıkarak mevsiminin ilk kayağını yapıp finali hamsi yeme keyfiyle sonlandırdılar.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde buz gibi havada adrenalin tutkunları mevsimin ilk kayağını yaptılar. Bu anları da kamerayla kaydettiler. Erzincan'da motosiklet ve doğa tutkunu Erzincan Enduro Motorsiklet Kulübü üyeleri, adrenalin dolu bir gün geçirdi. Motosiklet ve ATV'lerle yola koyulan ekip unutulmaz bir gün yaşadı. Motokroscular, buz gibi havada zirve noktaları tamamen karla kaplanan Ergan Dağı Kayak Merkezinin 3278 rakımlı zirvesine kadar çıktılar. Burada kayak takımlarını giyinen ekip 2024- 2025 sezonunun ilk kayağını yaparak keyifli anlar yaşadılar.

Adrenalin tutkunları daha sonra zirvede kar üzerinde hamsi pişirerek kendilerine ziyafet çektiler.

Gruptan Canser Atila, "Çok soğuk havaya rağmen Erzincan Ergan Dağının zirvesine geldik. Yılın ilk karıyla sezonun ilk kayağını yapıyoruz. Çok zorlu parkurlardan geçerek motosiklet ve ATV'lerle buraya geldik. Güzel bir şekilde kayağımızı yapıp, yemeğimizi yedikten sonra aşağı ineceğiz" dedi. - ERZİNCAN