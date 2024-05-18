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Erzincan'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

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Erzincan'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Cumhuriyet Meydanında açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Erzincan'da Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Cumhuriyet Meydanında açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte "Bandırma Füze Kulübü" isimli film izlendi.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Uslu, Mert Dikmen ve Ayberk Olgay'ın yazdığı, başrollerini Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil'in paylaştığı filmi Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve il protokolü vatandaşlarla birlikte izledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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