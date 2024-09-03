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Erzincan'da 5 yeni üzüm çeşidi tescil alıyor

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Erzincan'da yapılan çalışmalar neticesinde 5 yeni üzüm çeşidinin tescil işlemleri başlatıldı. Bu yeni çeşitlerle birlikte üzüm hasat sezonu beş altı aya çıkmış olacak.

Üzümün başkenti Erzincan'da 5 yeni üzüm çeşidi tescil alıyor

ERZİNCAN - Tescilli Cimin üzümüyle meşhur olan Erzincan'da 5 yeni üzüm çeşidi için tescil işlemleri başlatıldı.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Uygulama Sahası'nda birçok meyvenin deneme amaçlı yetiştirilme çalışmaları devam ediyor. Söz konusu çalışmalar neticesinde 5 yeni üzüm çeşidinin Erzincan'a kazandırılması hedefleniyor.

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Uygulama Sahası'nda yapılan çalışmalar neticesinde Erzincan şartlarına uygun olduğu tespit edilen 5 çeşit üzüm için tescil işlemleri başlatıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ile birlikte, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Uygulama Sahası'nı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Enstitü Müdürü Samet Karataş ve teknik personellerden bilgi aldı.

Uygulama sahasını gezerek incelemelerde bulunan ve yetiştirilen meyvelerden tadan Vali Aydoğdu, "Burası Türkiye'nin en önemli meyve gen havuzlarından biri. Burada yaklaşık olarak 220 çeşit üzüm, 45 çeşit erik ve daha bir çok meyvenin deneme amaçlı yetiştirilme çalışmaları devam ediyor. Devam eden çalışmalar neticesinde şu an itibariyle 5 yeni üzüm çeşidinin Erzincan şartlarına verim, lezzet, aroma gibi özellikler açısından oldukça, uygun olduğu tespit edilmiş ve bu 5 çeşidin tescil işlemleri başlatılmıştır. Tescil işlemlerinin ardından meşhur Cimin Üzümü ile birlikte ilimizde ağırlıklı olarak 6 çeşit üzüm yetiştirilecek. Bu sayede ilimizde yaklaşık olarak bir buçuk ay olan üzüm hasat sezonu bu yeni çeşitler ile birlikte beş altı aya çıkmış olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Güncel Yerel

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