Erzincan'da 3 Yeni Kitap Kafe Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Kitap Kafe Projesi' kapsamında üç yeni kitap kafe açıldı. Açılış törenine Erzincan Valisi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı da katıldı.

Erzincan'da 3 yeni kitap kafe hizmete açıldı

ERZİNCAN - Erzincan Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen "Kitap Kafe Projesi" kapsamında; Nurten Mumcu Kitap Kafe, Ali Fahri Akkaya Kitap Kafe ve Galip Çevik Kitap Kafe'nin açılışları düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılış programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Batuhan Mumcu ile Gökhan Yazgı, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun annesi adına yaptırdığı kütüphanenin açılışına katılmaktan onur duyduğunu belirterek, "İstanbul'a döndüğümde, Erzincanspor ile Galatasaray arasında bir pilot takım iş birliği mümkün olabilir mi, bunun değerlendirmesini isteyeceğim. Sizlerden biriyim, aynı toprakların insanlarıyız. Devletimize ve milletimize hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise Erzincan'da başlayan hayırseverlik yarışına dikkat çekerek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kitap kafe, küçük olmasına rağmen son derece işlevsel bir yapıya sahip. Gençlerimizin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Erzincan, dostluk ve kardeşliğin sembol şehirlerinden biridir. Buradaki gençlerin bu mekanda verimli zaman geçirmeleri bizleri mutlu edecektir" diye konuştu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da projeye katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Bakan Yardımcımız Batuhan Mumcu'nun annesi Nurten Mumcu adına yaptırdığı kütüphane, geleceğe bırakılan en anlamlı miraslardan biri oldu. İnancımız odur ki; burada gençler okudukça, Nurten Hanım'a da her daim dua ve sevap ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Nurten Mumcu Kitap Kafe'nin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Daha sonra Ali Fahri Akkaya Kitap Kafe ve Galip Çevik Kitap Kafe'nin de açılışları gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek

13 milyar dolarlık servetini 100 çocuğu arasında bölüştürecek
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Frikikten şahane bir gol atan Messi, maç sonu FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi

FIFA kuralını bakın nasıl çiğnedi! Ceza alıp almayacağı tartışılıyor
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.