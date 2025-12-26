Haberler

Vali Aydoğdu başkanlığında 29. Birim Amirleri Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, kış tedbirleri, asayiş, bürokrasinin hızlandırılması ve projelerin durumu gibi konular ele alındı. Vali Aydoğdu, vatandaş memnuniyetinin önemine vurgu yaptı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen 29. Birim Amirleri Toplantısı'nda, kış tedbirlerinden asayişe, bürokrasinin hızlandırılmasından devam eden projelere kadar pek çok kritik konu masaya yatırıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen oturumda; vali yardımcıları ve birim amirleri, yürütülen projelerin güncel durumu hakkında kapsamlı sunumlar yaptı. Sunumları dikkatle takip eden Vali Aydoğdu, özellikle eğitim, sağlık ve sosyal yardım projelerinin takvime uygun şekilde, aksatılmadan tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Kurumlar arası koordinasyonun önemine değinen Vali Aydoğdu, kamu hizmetlerinde temel ölçütün vatandaş memnuniyeti olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Bürokratik işlemleri hızlandırarak vatandaşlarımızın taleplerine en kısa sürede çözüm üretmeliyiz. Devletimizin güler yüzünü hizmetlerimize yansıtmak önceliğimizdir."

Kış şartları ve yeni yıl için "Tam Hazırlık" emri

Toplantının ana gündem maddelerinden biri de kış mevsimi ve yeni yıl hazırlıklarıydı. Vali Aydoğdu, yaklaşan kış şartlarının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için şu talimatları verdi:

Karla Mücadele: Ulaşım, enerji ve altyapı ekiplerinin 7/24 hazır bekletilmesi.

Güvenlik ve asayiş: Yeni yıl öncesi vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin artırılması.

Teyakkuz hali: Olası aksaklıklara karşı tüm birimlerin titizlikle hareket etmesi.

Vali Aydoğdu, toplantı sonunda birim amirlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
