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Erzincan'da 2025 Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında İftar Programı Düzenlendi

Erzincan'da 2025 Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında İftar Programı Düzenlendi
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Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde personeli ve aileleri için bir iftar programı düzenledi. Sosyal dayanışmanın önemine vurgu yapılan etkinlikte, aile bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlardaki personel ile ailelerine iftar programı düzenlendi. Farklı kesimlerin bir araya geldiği etkinlikte sosyal dayanışmaya dikkat çekildi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci'nin başkanlığında düzenlenen programda müdürlüğe bağlı personel ve aileleri hep birlikte iftar açtılar. 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları Ramazan'ın manevi atmosferinde, aile bağlarını güçlendirdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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