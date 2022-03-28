Erzincan'da 2.4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Mart SON DEPREMLER Bugün deprem mi olacak? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA 27 MART BUGÜN DEPREM OLDU MU? Son Depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi