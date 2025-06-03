Erzincan'da 2.3 Büyüklüğünde Deprem
Erzincan merkezde saat 05.53'te 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem 7 kilometre derinlikte olup, hafif hissedildi ve can kaybı yaşanmadı.
Erzincan merkezde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Erzincan merkezde saat 05.53'de 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 2.3 büyüklüğündeki depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğunu AFAD duyurdu.
Deprem hafif şekilde hissedildi, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel