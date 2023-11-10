Erzincan'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85'inci yıldönümünde Erzincan'da düzenlenen törenle anıldı.

Erzincan'da 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında belediye önündeki meydanda tören düzenlendi. Kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde siren eşliğinde vatandaşların 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen "10 Kasım Atatürk'ü Anma" programına geçildi.

Burada da program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda ilk olarak konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, "Tüm dünyanın, hatta hayatı boyunca mücadele ettiği düşmanların bile kabul ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün aramızdan ayrılışının 85. yılı. O, kısacık hayatında dünya tarihinde benzeri görülmemiş izler bıraktı. Atatürk ileriyi gören bir liderdi. Bize düşen onun fikirlerine kulak vermek, anlamaya çalışmak ortak değerimizi gençliğe iyi tanıtmaktır. Atatürk idealist bir liderdi. Hür ve bağımsız bir ülke idealini gerçekleştirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni ileri müreffeh ülkeler idealine yükseltmiştir. ve hayatı boyunca bunun için mücadele vermiştir. Atatürk, toplumun her kesmini kucaklayan bir halk adamıydı. Onun, "Benim için en büyük makam ve ödül, Türk milletinin bir ferdi olarak yaşamaktır" sözüde de bunu kanıtlar. O, eğitim bilim, fen, sanat, spor ve kültüre çok önem vermiştir. "En büyük emelim, milli irfanı yükseltmektir" sözünü söyleyen Atatürk, milli eğitim hedefleriyle yetiştirilecek gençliğin önemini vurgulamıştır. O, hep milletine güvendi, inandı ve onlarla gurur duydu. Kurtuluş savaşı'nın ardından söylediği "En büyük davamız en medeni ve müreffeh bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir" sözü bunu ispatlamaktadır. Ömrünü Türk milletine adayan büyük kahramanın çabasına mukabil, bizlere düşen görev, yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır.

Vefatının 85. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Daha sonra konuşma yapan Erzincan Vali Vekili Yusuf İzci ise, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85. yılında saygıyla, minnetle ve şükranla anıyoruz. 10 Kasım, ulusal bağımsızlığımızın sembolü olan bir lideri, Mustafa Kemal Atatürk'ü, anlama ve onu yeniden idrak etme günüdür. Atatürk, ülkemizin en zor zamanlarında, İstiklal Harbi'nde gösterdiği liderlik, düşmanın topraklarımızdan atılmasındaki öncülük ve Cumhuriyetimizin temellerini atan reformlarla tarihimizde muhkem ve muazzez izler bırakmıştır. O, aziz milletimize yeni bir istikamet çizen ve bize daha ileri bir yer kazandıran eşsiz bir lider olarak yad edilmeyi fazlasıyla hak etmiştir. Kurtuluş Savaşı boyunca Türk milletinin gücüne inanan ve bu büyük zaferin milletin eseri olduğunu her fırsatta vurgulayan Atatürk, ulusumuzun ve dünya halklarının özgürlük ve bağımsızlık meşalesi olmuştur. İleri görüşlülüğü ve barış yanlısı duruşu onu dünyanın en saygın devlet adamlarından biri yapmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki İstiklal Mücadelemiz, zulme karşı koyma ve bir diriliş efsanesi olarak tarihe geçmiştir. O, ulusal birlik ve beraberliği en üst seviyeye çıkartarak milletimizin asla esaret altında kalmayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir. Atatürk'ün vatan sevgisi, çalışma azmi ve millete olan güveni, hepimiz için aydınlık bir geleceğin kapılarını aralamıştır. Bu düşüncelerle, devlet-i ebed-müddetimizin banisi, milletimizin müstesna lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından lise öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi yapılarak zeybek oyunu oynandı. Atatürk'ün sevdiği türkülerin de söylenmesinin ardından program ödül töreni ile son buldu. - ERZİNCAN