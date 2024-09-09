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Erzincan'da 1 metrelik yılan elma ağacında görüntülendi

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Erzincan'da elma ağacına çıkan 1 metre uzunluğundaki yılan cep telefonuyla kaydedildi. Yılan itfaiye ekipleri tarafından zararsız bir şekilde yakalandıktan sonra kampüs dışında bir alana bırakıldı. Yılanın nadir olarak ağaca çıktığı belirtildi.

Erzincan'da 1 metrelik yılan elma ağacında görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da elma ağacına çıkan yılan cep telefonuyla kaydedildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kampüsünde görülen 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleriyle yılanı zararsız bir şekilde yakalayarak kampüs dışında bir alana bıraktı. Bırakılan yılan elma ağacına çıktı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yılanın çok nadir ağaca çıktığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Evren Buğa, söz konusu yılanın zehirsiz olarak bilinen Hazer yılanı olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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