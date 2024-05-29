Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri gastronomi yarışmasında 2. oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu aşçılık bölümü öğrencileri Bodrum'da düzenlenen Uluslararası Gastronomi Fest Bodrum 2024 Üniversitelerarası Aşçılık Yarışmasında "En İyi Üniversiteliler" kategorisinde 2. oldu.

Aşçılık bölümü hocalarından Öğretim Görevlisi Seyhan Özdokur'un mihmandarlığında yarışmaya katılan öğrenciler, Helin Yıldırım, Eren Şimşek, Parsa Abbasi moleküler gastronomi, füzyon mutfak ve fine daning yöntemlerini uygulayarak Türk mutfağını modern gastronomi adı altında yeniden yorumladılar.

Yarışmada ödül alan reçeteler ise başlangıç yemeğinde midsa, ana yemekte afiad ve tatlı olarak da tirileç adlı tatlıyı yorumladılar. - ERZİNCAN