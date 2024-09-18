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Erzincan ACAR Gençlik Kulübü, Arama Kurtarma Derneği Kuruluş Aşamasında

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EBYÜ bünyesinde kurulan ACAR Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği, afet ve acil durumlara yönelik eğitim vermek ve gönüllü bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalarını tamamladı. Kurucu başkan Ferhat Kılıçlı, derneğin hedeflerini ve yapılan çalışmalarını açıkladı.

EBYÜ bünyesinde gönüllü öğrencilerden kurulu olan Erzincan ACAR Gençlik Kulübü, ACAR Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği kuruluş aşamasında sona geldi.

Kurucu başkan olan Ferhat Kılıçlı tüzük ve yönetim ile ilgili çalışmaların tamamlandığını başkan yardımcılığına ise Mehmet Ayaydın'ın seçildiğini ve aynı zamanda sponsor olduğunu söyledi.

Güçlü bir kadro ile Afet ve acil durumlar için eğitim vermek ve gönüllü bireyler yetiştirmek için çalışmalar yapacaklarını belirten Kılıçlı tüzük ile ilgili de bilgi verdi. ACAR Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği olarak gençlerin eğitim, spor, kültür, proje gibi dallarda daha aktif olmalarını ve kendi fikirlerini korkmadan çekinmeden ortaya koyabilmeleri için çalışmalar sürdürerek bu sayede ileri görüşlü gençlik oluşumuna katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Kılıçlı, "Derneğimiz ülke geneline meydana gelebilecek deprem, sel, yangın ve diğer doğal afetlerde arama kurtarma, ilk yardım ve afet sonrası yapılacak iş ve işlemlerde destek olmak, gönüllülük esasına dayanarak ilgili kurum kuruluşlar ile organize olarak hareket etmek, ilk yardım eğitimleri arama kurtarma eğitimlerinin verilmesini sağlamak. Ülke genelinde yaşanabilecek doğal afetler sonrası yapılacak olan müdahalelerin daha bilinçli ve eğitimli olarak sağlanması ve etkinlikler düzenlenmesi, arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere araç ve gereçlerin teminine destek olma amaçlı kuruldu." dedi.

Kuruluş tüzüğü tamamlanan ACAR Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği önümüzde ki günlere genel kurul yapacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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