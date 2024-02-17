Erzincan'da ikamet eden Piyade Sözleşmeli Er Kuzey Irak'ta şehit düştü
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kuzey Irak'ta görevli olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğunu duyurdu. Şehit Ay, vatanımızın huzur ve güvenliğini korumak için mücadele ederken kahramanca hayatını kaybetti. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın aslen Bayburtlu olduğu ve Erzincan'da ikamet ettiği belirtildi.
Erzincan'da ikamet eden Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, Kuzey Irak'ta şehit düştü.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Bugün, yüreğimizi derinden sarsan bir kayıp ile karşı karşıyayız. Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay, 17 Şubat 2024'te Kuzey Irak'ta, vatanımızın huzur ve güvenliğini korumak için çıktığı mücadelede, kahramanca mücadele ederken şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Makamı ali, mekanı cennet olsun. Kahramanımızın aziz hatırası, kalplerimizde ve tarih sayfalarımızda daima yaşayacaktır" dedi.
Öte yandan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın aslen Bayburtlu olduğu Erzincan'da ikamet ettiği öğrenildi - ERZİNCAN