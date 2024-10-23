Erzincan'a Gündüzlü Bakım Merkezi Müjdesi
Vali Hamza Aydoğdu, engelli bireyler ve yaşlılar için çok amaçlı Gündüzlü Bakım Merkezi'nin yapımını yerinde inceledi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yapımına başlanılacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Gündüzlü Bakım Merkezinin yapılacağı alanı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.
Vali Aydoğdu, "Engelli bireylerin sosyal, kültürel, sportif ve rehabilitasyon faaliyetlerinin yapılacağı aynı zaman da yaşlıların da yine kültürel, sanatsal, hobi bahçeleri gibi etkinliklerle faaliyet gerçekleştirebileceği çok amaçlı bir Gündüzlü Bakım Merkezini, şehrimize kavuşturuyoruz." dedi. - ERZİNCAN