Erzincan'da 13 Şubat 2024 tarihinde "Erzincan'a Değer Katanlar Ödül Töreni" düzenlenecek.

Düzenlenecek olan "Erzincan'a Değer Katanlar Ödül Töreni" programı ile ilgili Vali Hamza Aydoğdu, başkanlığında toplantı yapıldı. Düzenlenen toplantıda; 2024 yılında ilki düzenlenecek ve önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelecek olan "Erzincan'a Değer Katanlar Ödül Töreni" programı için yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi. - ERZİNCAN