Erzincan'a Değer Katanlar Ödül Töreni Düzenlenecek
Erzincan'da 13 Şubat 2024 tarihinde düzenlenecek olan 'Erzincan'a Değer Katanlar Ödül Töreni' programı için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.
Erzincan'da 13 Şubat 2024 tarihinde "Erzincan'a Değer Katanlar Ödül Töreni" düzenlenecek.
Düzenlenecek olan "Erzincan'a Değer Katanlar Ödül Töreni" programı ile ilgili Vali Hamza Aydoğdu, başkanlığında toplantı yapıldı. Düzenlenen toplantıda; 2024 yılında ilki düzenlenecek ve önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelecek olan "Erzincan'a Değer Katanlar Ödül Töreni" programı için yapılan çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi. - ERZİNCAN