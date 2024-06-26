Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımlarıyla " Erzincan'a aidiyet duygusunu nasıl geliştirebiliriz" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda ilk olarak katılımcılar teker teker söz alarak konu ile ilgili fikirlerini beyan ettiler. Katılımcılar tarafından; Erzincan'da geleneksel hale gelecek, hem Erzincan'a özgü ürünlerin tanıtılacağı hem de pek çok etkinliğin yer alacağı bir festival düzenlenmesi, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi, sermayenin ve beyin göçünün engellenmesi, Erzincan'ın, tüm değerleriyle geçmişi de koruyarak geliştirilmesi, iş alanlarının oluşturulması, inanç turizminin geliştirilmesi gibi fikirler belirtildi.

Fikirler için katılımcılara teşekkür ederek, ilgili birimlere gerekli talimatların verileceğini belirten Vali Aydoğdu, "Ait olma duygusunu geliştirebilmemiz için öncelikle gerçekten bizim bir birimizi sevmemiz lazım. Bakışımız, fikirlerimiz yönümüz farklı olsa da şehrimizin menfaatleri söz konusu olduğu zaman bizim bir arada olup birbirimize ve şehrimize sahip çıkmamız lazım." dedi.

Erzincan'ın; kültürel katmanı olan, değerleri olan, geçmişi olan ve insanlarının birbirine saygı duyduğu bir şehir olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "Bu şehre katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri var. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak şehrimizin tüm sorunlarını çözeriz. Her şehrin kendine ait bir dokusu var. Biz kendimizi bu şehre ait hissediyorsak şehrimizin marka değerini de korumamız lazım. Beraber, birlikte kolektif çalışma bilinciyle ve hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden hak ve adaletten ödün vermeden şehrimize aidiyet duygusunu daha da üst noktalara taşıyabiliriz." diye konuştu. - ERZİNCAN