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Erzincan'a 3 Mera Islah Projesi Onayı

Erzincan'a 3 Mera Islah Projesi Onayı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıda Erzincan'dan sunulan 5 mera ıslah projesinden 3'ü onay aldı. 2025 yılı itibarıyla bu projelerle köylere ait meralar ıslah edilecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıdan Erzincan'a 3 proje için onay çıktı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Mera Islah ve Amenajman proje değerlendirme toplantısı Fethiye'de gerçekleştirildi.

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu'nun konuşmaları ile başlayan toplantıda, mera çalışmaları ve projelerle ilgili sunumlar yapıldı.

Toplantıda Erzincan'ı Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Emre Kütük temsil etti. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına toplantıya katılan Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Emre Kütük, mera alanlarında; yetiştiriciler ve hayvan refahı için neler yapıldığını anlatarak, 2025 yılı için ise Erzincan'da yeni yapılması planlanan 5 ıslah projesini Bakanlık temsilcilerine ve katılımcılara anlattı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Erzincan tarafından sunulan 5 projeden 3 tanesi Bakanlık yetkililerinden onay aldı. 2 proje ise revize edilecek. 2025 yılında Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak katkı ile 3 mera ıslah ve amenajman projesi yürütülecek.

Böylelikle Erzincan'da 3 köye ait mera ıslah kapsamına alınacak. Köylere ait meraların ıslah kapsamına alınabilmesi için köy muhtarlıklarının ıslah için başvuru yapmaları gerekiyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaptıktan ve projeyi hazırladıktan sonra Bakanlık Onayı'na sunuyor. 2024 yılı içinde Erzincan'da yapılan 5 ıslah projesinden 3 tanesi böylelikle onay almış oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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