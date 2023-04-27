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Erzin Devlet Hastanesi, konteyner polikliniklerde hizmet verecek

Erzin Devlet Hastanesi, konteyner polikliniklerde hizmet verecek

Yerel Haberler

Seyyar hastane olarak çadırda hizmet veren Hatay Erzin Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından kurumun bahçesinde kurulmaya başlanan konteyner poliklinikler ile vatandaşa hizmet vereceği bildirildi.

Seyyar hastane olarak çadırda hizmet veren Hatay Erzin Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından kurumun bahçesinde kurulmaya başlanan konteyner poliklinikler ile vatandaşa hizmet vereceği bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından, Hatay'ın Erzin ilçesinde de birçok yapı hasar aldı. Ağır hasar alan Erzin Devlet Hastanesi de boşaltılarak çadırlarda seyyar hastane olarak bugüne kadar faaliyetine devam etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastane bahçesinde ise konteyner poliklinikler kurulmaya başlandı. Erzin Devlet Hastanesi'nin kurulumu kısa sürede tamamlanması planlanan konteyner poliklinikler de vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceği kaydedildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Erzin Hatay Yerel Haberler

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