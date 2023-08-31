Erzin'de şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Hatay'da şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlid-i şerif okutuldu.

Hatay'da şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlid-i şerif okutuldu.

Hatay'ın Erzin ilçesi Gökdere Mahallesinde, mahalle muhtarlığı ve hayırsever bir işi insanı tarafından şehitler ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler için Türksoy Mesire alanında yemekli Mevlid-i Şerif okutuldu.

Etkinlikle ilgili konuşma yapan Gökdere Mahalle Muhtarı Süleyman Baltacı şunları söyledi:

"Bugün burada, 30 Ağustos Çanakkale Zaferi'nin 101. yılı kutlamaları çerçevesinde bu vatan toprakları uğrunda hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimiz ve 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için mahallemizin iş insanı ve mahalle muhtarlığımız ortaklaşa yemekli Mevlid-i Şerif akabinde semazen gösteriler düzenledik" dedi.

Akşam saat 18: 00'da verilen yemeğin ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okudu. - HATAY