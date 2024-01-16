Erzin'de Otoyola Kaçan Buzağıyı Yakalamaya Çalışan Sürücülerin Mücadelesi
Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalışan araç sürücülerinin gülümseten mücadelesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Buzağı, tır sürücüleri dahil olmak üzere araçlardan kaçmayı başardı ve kovalamaca, sahibine yakalanmasıyla sona erdi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyola çıkan buzağıyı yakalamaya çalışan araç sürücülerinin gülümseten mücadelesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adana- Hatay otoyolu Erzin ilçesi mevkiinde yola çıkan buzağıyı fark eden sürücüler, araçlarıyla kaçak buzağıyı yakalamaya çalıştılar. Trafikte seyreden araç sürücülerinin mücadelesine rağmen kaçmayı başaran buzağı boyu 1 metreyi geçen bariyerlerden de ustalıkla atladı. Gülümseten kovalamacaya tır sürücüleri katılsa da buzağı, devasa araçlardan da kaçmayı başardı. Kovalamaca, buzağının sahibine yakalanmasıyla sona erdi. - HATAY