ERULDER 40 Hadis Ezberleme ve Kuran Ziyafeti Programı Gerçekleşti

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği'nin (ERULDER) Ramazan ayı kapsamında düzenlemiş olduğu '40 Hadis Ezberleme ve Kuran Ziyafeti' renkli görüntülerle gerçekleşti.

22 kadın 25 erkek olmak üzere toplamda 47 öğrencinin başvuruda bulunduğu yarışma İbrahim Erkal Dadaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin ve öğrencilerin katıldığı programda final yarışması izleyicileri adeta büyüledi.

Açılış konuşmalarıyla başlayan program Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Daha sonra yarışmacı öğrencilerin sırayla sahneye gelmesiyle program sürdü. İlahilerle program renk kazanırken yarışma sonunda dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Yarışmaya Suriye, Sudan, Somali, Yemen, Kazakistan ve Bangladeşli öğrenciler katıldı. 40 Hadisin tamamını Arapça, Türkçe ve kaynağı ile ezberleyen öğrenciler jüri üyeleri ve izleyiciler karşısında ezberledikleri hadisleri okudular. Tatlı bir rekabete sahne olan yarışmada birinciliği Suriyeli Almutazbillah ve Somalili Muhktar paylaştı. İkinci Somalili Musee oldu, üçüncü Sudanlı Sara Osman oldu.

Ödül töreninde öğrenciler ödüllerini programı izleyen protokol mensuplarının elinden aldı.

Yarışma ile ilgili konuşan ERULDER Başkanı Ertan Halit Aksakal, "Yaklaşık bir aydır, öğrencilerimiz hazırlanıyorlar. İstedik ki ramazanın manevi ikliminde en sevgiliye ait en güzel sözleri öğrencilerin ağzından dinlemek yarışma ortamıyla güzel bir program hazırlamak istedik. Yarışmamıza çok büyük bir teveccüh oldu. 47 öğrenci arkadaş katıldı. Bunlardan on yarışmacıyı finale bıraktık. Finalistler ezberledikleri hadisleri jüri üyelerine okudular. Puanlama yapılırken jüri üyeleri çok zorlandılar. Bizde iki birinci seçmeye karar verdik ve yarışmamızı neticelendirdik. Güzel bir yarışma oldu. Katılımcılar tekrarını ve Kuranı Kerim güzel okuma yarışması da yapılması talebinde bulundular. İlerleyen zamanlarda bu çalışmaları da programımıza aldık. Gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Ayrıca İran, Somali ve Mısırlı öğrencilerimizin okudukları Kuran-ı Kerim izleyicileri mest etti. Çok güzel kıraat örneği gösteren öğrenciler dinleyicilerden tam not aldı. Afganistanlı öğrencimizin okuduğu ilahilerde dinleyicilerden takdir topladı. Çalışmalarımız artarak devam edecek inşallah" dedi. - ERZURUM