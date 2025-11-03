Haberler

ERÜ ve KAYOTED Turizm için İş Birliği Protokolü İmzaladı

ERÜ ve KAYOTED Turizm için İş Birliği Protokolü İmzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Otelciler Derneği, Kayseri'nin turizm potansiyelini artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile turizmde yenilikçi projelerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Kayseri'nin tarihi geçmişiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip bir şehir olduğunu belirterek, "Kayseri Otelciler Derneği ile birlikte turizmimizin daha ileri gitmesi için çalışmalar içerisinde olmak, Kayserimizin tanıtımı için birlikte projeler ortaya koymak için önemli bir iş birliği protokolünü imzalıyoruz" dedi. KAYOTED Başkanı Murat Erdal da konuşmasında protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek; "Kayseri'deki otellerin özellikle temel problemi nitelikli istihdam. Bu konuda da sürekli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ile istişarelerde bulunmaktayız. İmzaladığımız bu iş birliği protokolü ile de bunun somutlaşmış olduğunu görmek bizler için mutluluk verici" diye konuştu. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve KAYOTED Başkanı Murat Erdal tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde ERÜ ile KAYOTED; Kayseri'nin turizm sektöründe yenilikçi projeler üretmeye yönelik olarak Kayseri turizm fırsatlarının araştırılması, turizmin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesi gibi birçok alanda iş birliği yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Dünyanın konuştuğu anlaşmanın şifreleri! Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı

Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.