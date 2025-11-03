ERÜ ve KAYOTED Turizm için İş Birliği Protokolü İmzaladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Kayseri'nin tarihi geçmişiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip bir şehir olduğunu belirterek, "Kayseri Otelciler Derneği ile birlikte turizmimizin daha ileri gitmesi için çalışmalar içerisinde olmak, Kayserimizin tanıtımı için birlikte projeler ortaya koymak için önemli bir iş birliği protokolünü imzalıyoruz" dedi. KAYOTED Başkanı Murat Erdal da konuşmasında protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek; "Kayseri'deki otellerin özellikle temel problemi nitelikli istihdam. Bu konuda da sürekli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ile istişarelerde bulunmaktayız. İmzaladığımız bu iş birliği protokolü ile de bunun somutlaşmış olduğunu görmek bizler için mutluluk verici" diye konuştu. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve KAYOTED Başkanı Murat Erdal tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde ERÜ ile KAYOTED; Kayseri'nin turizm sektöründe yenilikçi projeler üretmeye yönelik olarak Kayseri turizm fırsatlarının araştırılması, turizmin çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesi gibi birçok alanda iş birliği yapılacak. - KAYSERİ