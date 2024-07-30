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ERÜ Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında Yükseldi

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ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2023-2024 Türkiye Üniversiteleri Sıralaması'na göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 15. sırada yer aldı. ERÜ, devlet üniversiteleri arasında ise 12. sırada yer aldı. URAP sıralamasının alt bileşenlerinde de başarılı olan ERÜ, önemli bir başarı elde etti.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı 2023-2024 Türkiye Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. Açıklanan sıralamaya göre Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 15. sırada Devlet Üniversitelerinde ise 12. sırada yer aldı.

Açıklanan sonuçlara göre ERÜ URAP sıralamasındaki başarısını artırmaya devam etti. ERÜ Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 15. sırada, devlet üniversitelerinde ise 12. sırada yer aldı. URAP sıralamasının alt bileşenleri değerlendirildiğinde ise ERÜ makale puanında devlet üniversiteleri arasında 9., yurt içi işbirliği puanında ise 7. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. ERÜ, ayrıca URAP Alan Bazlı sıralamalarda (Tarım, Biyolojik Bilimler, Kimya Mühendisliği, Kimya Bilimleri, Mühendislik, Makine Mühendisliği, Tıp ve Sağlık Bilimleri ve Teknoloji) ise 8 alana girme başarısı gösterdi. URAP tarafından yapılan sıralamada üniversiteler; Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı, Atıf Sayısı, Öğretim Üyesi Başına düşen Atıf Sayısı, Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Doktora Mezun Sayısı, Doktora Öğrenci Oranı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı, Uluslararası Ortak Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Uluslararası Ortak Makale Sayısı, Yurtiçi Ortak Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Yurtiçi Ortak Makale Sayısı, TÜBİTAK Proje Sayısı ve Öğretim Üyesi Başına Düşen TÜBİTAK Proje Sayısı olmak üzere 15 göstergede değerlendirilmiştir.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun yaptığı açıklamada; ERÜ'nün başarısının URAP sıralamalarında artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Üniversitemizin gelişiminde ve başarılarında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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