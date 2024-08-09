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ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu istifa etti

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu'nun görevinden istifa ettiği bildirildi. Yerine kimin geleceği henüz belirlenmedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu görevinden istifa etti.

Bir süredir ERÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu'nun görevinden istifa ettiği öğrenildi. İstifa sonrasında yerine kimin geleceği henüz belirlenmedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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