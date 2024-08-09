ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu istifa etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu görevinden istifa etti.

Bir süredir ERÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu'nun görevinden istifa ettiği öğrenildi. İstifa sonrasında yerine kimin geleceği henüz belirlenmedi. - KAYSERİ