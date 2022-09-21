Rektörler Karamustafa ve Altun mazbatalarını aldı Yerel Haberler Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlüğü görevine devam eden Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, mazbatalarını aldı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Fatih Altun ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörlüğü görevine devam eden Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, mazbatalarını aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ERÜ'ye atanan Altun ile KAYÜ'deki görevine devam eden Karamustafa 'rektörlük mazbatasını' aldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda düzenlenen törende rektörler Altun ve Karamustafa'ya mazbatalarını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar takdim etti. Altun ve Karamustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da rektörleri tebrik ederek görevlerinde başarı diledi. Yerel Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün Erol Özvar Erciyes Kayseri Fatih Yerel Güncel Haberler

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