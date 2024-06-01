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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Lisesi'nde Kariyer Söyleşileri etkinliğine katıldı

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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Lisesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' etkinliğine konuk oldu. Altun, öğrencilere Erciyes Üniversitesi hakkında bilgi verdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Kayseri Lisesi tarafından düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' etkinliğinin konuğu oldu.

Okul Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş ile Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Ömer Uzunluoğlu ve Yönetim Kurulu, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mezunu olduğu Kayseri Lisesi öğrencileri ile bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, Erciyes Üniversitesi hakkında da bilgi verdi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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