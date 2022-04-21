ERÜ Rektörü Çalış, öğrencilerle iftar yaptı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle iftar yaptı.

Öğrenci odaklı yönetim anlayışı ile öğrencilerin her zaman destekçisi olan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrenci yemekhanesinde iftar yaptı. Yemekhanede öğrencilerle birlikte yemek sırasına girerek tabldotta iftar menüsü alan Rektör Çalış, iftar saatine kadar öğrenciler ile de uzun süre sohbet etti. Öğrenciler ile aynı masada orucunu açan Rektör Çalış, iftar sonrası öğrencilerin bulunduğu masaların hemen hemen hepsini dolaştı.

Öğlencilerin talep ve isteklerini dinleyen Rektör Çalış, tüm öğrencilere hayırlı ramazanlar dileyerek, Ramazan ayı boyunca öğrencilere ücretsiz iftar yemeği verilmesinde ERÜ'ye destek veren hayırseverlere de teşekkür etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel