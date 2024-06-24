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ERÜ Rektörlüğü Bayramlaşma Töreni Düzenledi

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un katıldığı törende, akademik ve idari personel ile bayramlaşma gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektörlük Fuaye Salonu'nda düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, Zafer Çağlıtalaslıgil, fakülte dekanları, merkez müdürleri, daire başkanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Bayramlaşma programına katılanlar ile tek tek bayramlaşan Rektör Prof. Dr. Altun akademik ve idari personelle sohbet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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