ERÜ'nun 40 yıllık mezunları buluştu

KAYSERİ (İHA) Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mezun Buluşması etkinliğinde; üniversiteden mezuniyetinin 40., 35., 30., 20. ve 10. yılını dolduranlar bir araya geldi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan üniversite mezunlarından Mehmet Tayfur Doğan; Erciyes Üniversitesi'nden mezun olduğu için gurur duyduğunu söyledi. TOMTAŞ'ın yeniden ayağa kaldırıldığını ve TUSAŞ'ın bazı çalışmalarının Kayseri'de hayat bulacağını söyleyen Doğan; "Erciyes Üniversitesi öğrencisi olduğum için çok gururluyum. Bu gururun arkasında bir takım şeyler var. Havacılık Kayseri'de başladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1926 yılında TOMTAŞ'ı Kayseri'de kurdu. Şuanda TOMTAŞ tekrar ayağa kaldırılıyor. Bunu hep beraber görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda TUSAŞ'ın bazı üretimleri Kayseri'de yapılacak. Okulumuzun başarısı hocalarımıza dayanıyor. Muhammet Çetin Çelik, Ergün Orçun, Emin Başer, Sabahattin Çağlayan, Haluk Bekar, Çahit Aral, Prof. Dr. Selim Kalavar ve Hasan Celal Güzel. Bu insanların hatıraları karşısında saygı ile eğiliyorum. Bu okul 2 kişinin destekleri ile kuruldu. Turhan Fevzioğlu ve Alpaslan Türkeş. Hatıralarında saygı ile eğiliyorum. Gururluyum; çünkü çok büyük bir aileyiz ve bu başarılı aile, bu başarıyı çalışanları ile birlikte geliştirdi ve buraya geldi. İnanın uzay çağında bir ülkeyiz ve 'Büyük Türkiye' hedefini yakalamak için birlikte çalışıyoruz ve çalışacağız" dedi.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise; bugünkü buluşmanın yalnızca buluşmadan ibaret olmadığını dile getirdi. "Evinize hoş geldiniz" diyerek mezunları karşılayan Rektör Altun; "Bugün burada sadece bir etkinlik için bir araya gelmedik. Bugün Erciyes ailesinin kalbi, yıllar sonra yeniden aynı çatı altında atıyor. Bugün bir buluşmadan daha fazlasını, bir dönüşü yaşıyoruz. Bu dönüşün adı 'Yuvaya Dönüş'. Değerli mezunlarımız; her büyük kurumun bir hafızası vardır ve Erciyes Üniversitesi'nin hafızası fedakarlıkla yazılmıştır. Erciyes Üniversitesi'nin geçmişi yalnızca bir zaman dilimi değil, bir ruh halidir, bir dayanışma biçimidir. Biz bu ruhu siz değerli mezunlarımız ile birlikte yeniden canlandırıyoruz. Erciyes Üniversitesi sadece akademik bir kurum değil, bir şehrin vicdanının, cömertliğinin ve inancının eseridir. Kayseri'nin tarihine baktığımızda iyilik yapmak sadece bir gelenek değil, bir yaşam biçimidir. Hayırseverlerimizin yaptığı her katkı, bir öğrencinin geleceğine dokundu. Her bağış, bir bilim insanının yolunu aydınlattı. Biz biliyoruz ki bu şehir olmasaydı, Erciyes Üniversitesi bugünkü gücüne kavuşamazdı. Kayseri'nin iyilik eli, bu kampüsün görünmez ama en güçlü mimarıdır. Değerli mezunlarımız; bir üniversitenin büyüklüğü binalarından ve laboratuvarlarından ibaret değildir. Bir üniversitenin en büyük başarısı, mezunlarının insan hayatına kattığı değerlerdir. Sizler bu üniversitenin geçmişi değil, aynı zamanda geleceğisiniz. Bu nedenle kurduğumuz Mezunlarla İletişim Ofisi ve Mezun Bilgi Sistemi, sizinle olan bağımızı güçlendirmek için büyük önem taşıyor. Bu anlayışla sürdürülebilir kalkınma hedeflerini üniversitemizin yol haritasına dahil ettik. Kampüsümüzde çevreye duyarlı uygulamalar ile yeşil dönüşümü destekliyoruz. Sağlıklı ve zinde nesillerin yetişebilmesi adına spor dostu bir kampüs olma yönünde hareket ediyoruz. Öğrencilerimizin gönüllü katılımları ile sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Erişilebilir ve kapsayıcı eğitim için her alanda yeni adımlar atıyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik sadece bir çevre politikası değil, insana, topluma ve geleceğe karşı verilen bir sözdür" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yeteneklerini geliştirdiği alanların ve faaliyetlerin bulunduğunu; amaçlarının yalnızca akademik başarı elde etmekten ziyade, ülkeye ve millete değer katan bir üniversite olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun; "Üniversitemiz, bu anlayış ile yıllar içerisinde hem ülkemize hem de insanlığa dokunan çok sayıda başarıya imza atmıştır. Bunların en gurur verici örneklerinden birisi, ülkemizin yerli aşısı TÜRKOVAC'tır. Bir grup bilim insanımızın gece gündüz demeden çalışarak geliştirdiği bu aşı; sadece bir sağlık başarısı değil, aynı zamanda Türk biliminin özgüvenli bir simgesi olmuştur. Bugün Erciyes Üniversitesi'nden çıkan fikirler; girişimlere, patentlere, uluslararası projelere dönüşmektedir. Erciyes Üniversitesi'nin amacı sadece akademik sıralamalarda yer almak değil, ülkesine değer katan, insanlığa umut olan bir üniversite olmaktır. Bu anlayış ile öğrencilerimizi yalnızca akademik olarak değil, sosyal, kültürel ve insani olarak da gelişmeleri için çaba gösteriyoruz. Kulüpler, topluluklar, kültür ve sanat etkinlikleri, spor faaliyetleri. Bunların her biri, öğrencilerimizin kendini ifade ettiği, yeteneğini keşfettiği alanlardır. Her rektör ve öğrenci buluşmasında, öğrencilerimizin seslerini duymaya ve onlarla hayallerini paylaşmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin hayatına dokunan, yönünü değiştiren en güçlü konulardan birisi de destek duygusudur. Bugün Erciyes Üniversitesi'nde yüzlerce öğrencimiz burslarla, araştırma destekleriyle ve sosyal yardımlarla eğitimlerine devam etmektedir. Bu nedenle biz, askıda yemek uygulamamızdan öğrenci burs fonlarına, araştırma desteklerinden sosyal yardımlara kadar çok sayıda destek mekanizmasını hayata geçirdik. Her burs, bir öğrencinin hayaline açılan kapıdır; her destek, bir bilim insanının yolunu aydınlatır; her katkı, Erciyes'in geleceğine dikilmiş bir fidandır. Erciyes Üniversitesi'nin en büyük gücü; hayırseverlerin yanında siz mezunlarımızsınız. Biz; Erciyes Üniversitesi olarak sizden sadece destek değil, yeniden omuz omuza olmayı istiyoruz. Çünkü biz, 'Erciyes Üniversitesi'ni beraber kurduk' diyen bir kuşağın devamıyız. Şimdi o ruhu canlandırma zamanının geldiğine yürekten inanıyoruz. Erciyes Üniversitesi her birinizin hikayesinde var ve sizler bu üniversitenin kalbinde varsınız, yaşıyorsunuz, yaşamaya devam edeceksiniz. Öğrencilerimizin, hayırseverlerimizin, mezunlarımızın el ele verdiği bir Erciyes Üniversitesi hayal ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da; "Siyaset ile uğraştığımız için ülkemizin değişik şehirlerine seyahat etme veya vazifelendirme olmuş oluyor. Teşkilat başkanlığında Kahramanmaraş'ta görev yapıyorum. Maraş'a gittiğimizde sosyal medyadan ya da sahada gezerken tanıyan veya tanıştıranlar oluyor. O insanlar ile sohbet ettiğimizde mutlaka Kayseri gündeme geliyor. Mutlaka bu konunun içerisinde Erciyes Üniversitesi var. Aynı şey Kırklareli, Yalova, Konya ve diğer şehirlerde de oldu. Şahsen ben gurur duyuyorum. Gençlere sorsanız Kayseri'yi tarif edin dediğinizde. Kendimce bu tarifin içinde mutlaka Erciyes Üniversitesi vardır. Erciyes Üniversitesi bu şehrin markasıdır. Bu durumu 47 bin civarında öğrencisi olduğu için söylemiyorum. Burada muhteşem fakülteler var, özellikle Tıp Fakültesi. Bir şehre gittiğiniz zaman oradan güzel hatıralar ile ayrılmışsa gençler. Orada Kayseri'yi överek bitiremiyorlar" dedi.

Programa; AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler katıldı. - KAYSERİ