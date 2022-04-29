ERÜ'nün 2. camisi ibadete açıldı

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi tarafından hayırsever desteği ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsüne yaptırılan Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Cami'nin açılışını gerçekleştirildi.

Açılış programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ülke, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Melikgazi Belediyesi'nin hizmetlerine devam ettiğini kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Ramazan'ın son günlerinde güzel bir hayra imza attık. 16 sene hizmet verdiğim ERÜ'ye ikinci camiyi açmak nasip oldu. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Onlara çok teşekkür ederim. İhtiyaçları tespit edip ona göre yatırım yapıyoruz. Melikgazi olarak ilçemizin farklı mahallelerinde 14 okul, 7 sağlık ocağı, 5 adet sosyal tesis, 5 Kuran Kursu ve 10 cami yapıyoruz. Yatırımlarımız saymakla bitmez. Birliktelik içinde ve güzel imkanlarla başarılı hizmetler veriyoruz. El birliği ile güzel bir hayır eserini ortaya çıkardık. Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camimiz ERÜ'ye ve Kayseri'mize hayırlı olsun" dedi.

Üniversiteye ikinci bir caminin yapıldığını söyleyen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, "Erciyes Üniversitemiz Türkiye'de 3. Olan dünyada ilk 100'e giren bir üniversite. İçinde bir cami vardı ama yetmiyordu. Büyük bir ihtiyacı gidermiş olacak. Emeği geçenlere ve hayırseverlerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kısa bir sürede tamamlanan Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camisi'nin hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, caminin cemaatinin bol olmasını temenni ederken, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, "Kayseri hak ettiği yeri almaya gayret eden bir şehir. Her geçen yıl daha da iyi noktaya geliyor. Yaklaşan bayramınızı kutlar bu güzel eserin hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Rabbim Sanık ailesinin kazançlarını bereketli hayırlarını kabul etsin. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Bu camimizin insanlığa hizmet etmesini, hayırlı ibadetlere vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim cemaatini bol eylesin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan cami ibadete açıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel