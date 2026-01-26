ERÜ Hastaneleri'nde yenileme çalışmaları devam ediyor

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne yapılacak 800 yataklı yeni hastane projesinin temeli atılmadan önce mevcut hastane binasının hizmet kalitesini artırmak amacıyla yenileme çalışmaları devam ediyor.

Yenilenen servisleri ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; 2026 yılı içerisinde yatırım planına alınan hastane binasının inşaatına başlanmadan önce mevcut binanın hizmet kalitesinin etkilenmemesi için yenileme çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile birlikte ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde yenileme çalışmaları devam eden servisleri ziyaret etti. Yenileme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Altun, yeni hastane projesinin inşaat çalışmalarına başlanmadan önce ihtiyaç olan servislerde de bir yandan yenileme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Daha önce 11 ve 12'inci katları yenilediklerini şimdide 9 ve 10'uncu katlarda yenileme çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun; ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne yeni yaptırılacak olan sismik izolatörlü 800 yataklı birinci etap hastane projesinin 2026 yılı yatırım programına alındığını belirterek, mevcut hastanede yapılan yenileme çalışmalarının da ERÜ'nün genel bütçesi tarafından karşılandığının altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti;

"Yenileme çalışmalarında her zaman bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e teşekkür ediyorum. Yenileme süreçlerinde bizlere her türlü desteğimizi sağlıyorlar. Sağlamaya da devam ediyorlar. Ben bu süreçlerde hastane yönetimine de çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar da hızlı bir şekilde organize oldular. Rektörlük olarak da bizler onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Yeni hastanemizin projesi de 2026 yılı yatırım planına alınmış oldu. 2026 yılı içerisinde onun yapımına başlamış olacağız. Ama o süreçten önce de hastanemizin vermiş olduğu hizmet kalitesinin etkilenmemesi içinde yenileme çalışmalarını gerçekleştirmiş oluyoruz." - KAYSERİ