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ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Mezunlarını Verdi

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi mezunlarını verdi. Fakültedeki 6 bölümden 56 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Dekan Prof. Dr. Oya Levendoğlu ve öğrenciler katıldı. Tören, dönem birincisi Halime Akı'nın mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve diplomaların verilmesiyle son buldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi mezunlarını verdi. Fakültedeki 6 bölümden 56 öğrenci mezun oldu.

Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, törende yaptığı konuşmasında mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Altun, "Tabi ki ülkemizde her yönelmeler, eğilimler, belirli meslek alanlarında olmaktadır. Ancak biz biliyoruz ki sanat olmadan olmaz. Aksi takdirde eksik kalırız. Hayat damarlarımızdan biri eksik kalır. Onun için biz her daim Güzel Sanatlar Fakültemizin gelişimi için destek olmaya ve katkı vermeye gayret ediyoruz" dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu ise mezun öğrencilere başarılar diledi. Dekan Prof. Dr. Levendoğlu, "İstediğiniz dünyayı gerçek kılmak bilimsel manada da bakın bu artık bir peri masalı değil. Bu bizim yeni gerçeklerimiz. Bu nedenle içinde bulunduğumuz her ortamı güzelleştirmek, iyiden güzelden yana adım atmak, barışı büyütmek, sevgiyi büyütmek, merhameti büyütmek, çoklu bakış açısında her şeyi sarmalamak, bütün bunlar aslında her birinizin tek tek meslekleri yoluyla gerçekleştirebileceğin alanlar ve sizler sanat alanlarına destek seçmiş olan gençler olarak bu dünyayı değiştirebilecek yeteneklerle buradan mezun oluyorsunuz" diye konuştu.

Tören, dönem birincisi Halime Akı'nın mezuniyet kütüğüne plaket çakması ve mezun öğrencilere diplomalarının verilmesiyle son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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