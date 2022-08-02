ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitimlerini tamamlayan 121 öğrenci, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Recai Kılıç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmalarında Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kerem Kılıç mezun öğrencileri tebrik etti. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk de konuşmasında fakülteleri hakkında bilgiler vererek, Türkiye'nin alt yapı bakımından önde gelen diş hekimliği fakültelerinden olduklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, konuşmasında Erciyes Üniversitesi'nin başarılarından söz etti.

Rektör Çalış, "Bugün mezun olan öğrencilerimiz kaliteli bir Üniversitenin kaliteli bir fakültesinden mezun olmaktadırlar. Erciyes Üniversitesi Türki'nin sekizinci sıradaki araştırma üniversitesi ve Türkiye'de YÖKAK tarafından tam 5 yıl akredite olabilen altı üniversiteden birisidir. TURKOVAC başta olmak üzere birçok alanda önemli başarılar imza atmış bir üniversite. Sevgili mezunlarımız böyle başarılı bir üniversitenin kaliteli bir fakültesinden mezun olduğunuz için ne kadar gurur duysanız o kadar azdır" dedi.

Konuşmasında mezun olan öğrencilere de seslenen Rektör Çalış, "Sevgili mezunlarımız birincisi vatanınızı sevin. İkincisi ailenizi muhakkak sevin. Üçüncüsü Erciyes Üniversitesi aidiyetinizi lütfen unutmayın. İşinizi severek yaparsınız gerçekten hem mutlu olursunuz hem de her türlü isteğiniz karşınıza gelir. Sağlık çalışanı olmak çok zor. Ama bunun karşılığını hem bu dünyada hem de Allah rızası için yaparsanız ahirette alacağınıza eminim" diye konuştu.

Törenin son açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da diş hekimliği mesleğinin altın bir bilezik olduğunu belirterek Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, Kayseri'nin öğrenci dostu bir şehir olduğunu söyledi.

Dönem birincisi Mehmet Alparslan'ın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ