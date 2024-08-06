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Ertuğrulgazi Mahallesi eski Muhtarı Niyazi Aydın hayatını kaybetti

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2014-2019 yılları arasında Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı yapan Niyazi Aydın, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi Yediler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedilecek.

Ertuğrulgazi Mahallesinin eski Muhtarı Niyazi Aydın hayatını kaybetti.

2014-2019 yılları arasında Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı yapan Orman İşletme Müdürlüğünden emekli Niyazi Aydın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Muhtarlık yaptığı dönemde mahalle halkı tarafından çok sevilen Aydın'ın cenazesi öğle namazını müteakip Yediler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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