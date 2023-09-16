Ertuğrul Fırkateyni şehitleri kazanın 133. yılında Japonya'da anıldı

Japonya'da 133 yıl önce fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde hayatını kaybeden Osmanlı denizcileri, kazanın meydana geldiği Kushimoto'da düzenlenen törenle anıldı.

Japonya'dan dönüşte fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde hayatını kaybeden Osmanlı denizcileri, kazanın 133. yılında olayın meydana geldiği Kushimoto'da anıldı. Covid-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle 4 yıl aradan sonra ilk kez geniş katılımla gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri ve Tokyo Camisi ve Diyanet Türk Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Raşit Alas'ın şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dua okuduğu törene, Kushimoto Belediye Başkanı Katsumasa Tashima da katıldı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen törende yaptığı konuşmada, Ertuğrul Şehitliği'ne de ev sahipliği yapan Kushimoto'nun Japonya-Türkiye ilişkileri açısından önemli olduğunu söyledi. 1890 yılında meydana gelen kazanın ardından bölge halkının Ertuğrul Fırkateyni mürettebatına yardım eli uzatmasının güçlü Türkiye- Japonya ilişkilerinin temelini oluşturduğunu vurgulayan Güngen, "Kushimoto ruhu olarak özetleyebileceğim dayanışma, samimi dostluk ve karşılıklı güvenin bundan sonra da ilişkilerimize yön vereceğine eminim" ifadelerini kullandı.

587 denizci şehit olmuştu

Sultan 2. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batmış, 587 denizci kazada şehit olmuştu. Japonya'nın kazadan sağ kurtulan 69 Osmanlı askerine yardım eli uzatması, Türkiye-Japonya ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştı. - TOKYO