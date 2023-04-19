Ertekin: 'İktidar değişikliği olursa gidecek bir kişi var, o da Alpaslan Baki Ertekin'

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde iktidar değişikliği olursa holdingden gidecek tek kişinin kendisi olduğunu söyledi. Ertekin, "Benim dışımda eğer buradan bir tek arkadaşım yollanırsa siz Kayseri medyası olarak lütfen buna izin vermeyin. Ben geldiğimde bu arkadaşlar buradaydı, aile zamanında buradaydı" dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, basın mensupları ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Burada holdingin çalışmaları hakkında bilgiler veren Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, 5,5 yıllık görevi boyunca dışarıdan holdinge kimseyi getirmediklerini söyleyerek, seçimde muhtemel bir iktidar değişikliğinde gidecek kişinin sadece kendisi olduğunu söyledi. Ertekin, "Biz buraya dışarıdan kimseyi getirmedik. Burada dışarıdan gelen ve tırnak içerisinde 'siyasi figür' olan tek kişi benim. Benim atamam zamanında Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde zamanın TMSF başkanı tarafından yapıldı. Bir siyasi atama kabul edebilirsiniz. Allah göstermesin bu seçimde aksi bir durum olursa da benim beklentim ben çalışmam, ben devam etmem ama görevi teslim edeceğim bir kişinin karşıma ivedilikle, mümkünse ayın gün, değilse 72 saatte, değilse 1 hafta içerisinde 'bu görevi şuna teslim et' denecek kişiyi beklerim. Benim dışımda eğer buradan bir tek arkadaşım yollanırsa siz Kayseri medyası olarak lütfen buna izin vermeyin. Ben geldiğimde bu arkadaşlar buradaydı. Aile zamanında buradaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde genel müdürlük yaptım. Allah rızası için siyaset yapmıyorum, yapsam en alasını yaparım ama samimi duygularımı aktarıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminden önce ben belediyeden ayrılmıştım. Belediye kaybedildiğinde dışarıdaydım ama ilişkilerimiz devam ediyor. O dönem şeyi çok net hatırlıyorum; hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem İmamoğlu'nun "Burada bir tek belediye başkanı gidecek, hiçbiriniz işini kaybetmeyecek" dediklerini çok iyi hatırlıyorum. 45 bin kişi işinden oldu. Ben olacağına inanmıyorum ama her ihtimali konuşmak ve adını koymak lazım. Bir iktidar değişikliği oldu. Buradan gidecek bir kişi var, o da Alpaslan Baki Ertekin. Onun dışındakilerin hepsi zaten buradaydı. Biz getirmedik. Kayseri'nin evlatları. Alttan yetiştiler. 25 sene emek verdiler" ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman milletvekili olmak gibi bir isteğinin, çabasının ve girişiminin olmadığını kaydeden Ertekin, "Neden olmadı, onu da söyleyeyim. İnsanların fıtratı var. Benim fıtratım aksiyonu, icrayı, karar vermeyi, hızlı davranmayı, sonuç almayı seviyor. Oysa TBMM'de milletvekillerinin görevi çok saygın, çok kutsal. Her insana nasip olmayacak, Türkiye'de 600 kişiden 1'ine nasip olacak olmasına rağmen benim fıtratıma uygun değil. Biz burada toplantıyı yaparız, kararları alırız, basarız geçeriz. 1 ay sonrada sonuçlarını görmeye başlarız. Ben icraat adamıyım" dedi.

Çetin Arık'ın milletvekilliğinin düşmesinin ardından dava açacağını kaydeden Alpaslan Baki Ertekin, "Şimdiye kadar açtığım hiç dava yok, sıfır ama şimdi olacak. Milletvekilliği düşünce Çetin Arık'a açacağım. Şu anda yasama dokunulmazlığının bitmesini bekliyorum. Hakaret davası, yalan iftira ve FETÖ'nün savlarını TBMM'nin gündemine getirmek. Ona açacağım" şeklinde konuştu. - KAYSERİ