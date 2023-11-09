Ertaş; "Cumhurbaşkanımızın EİT zirvesindeki çağrısı kıymetli"

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 16. Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk devletler teşkilatını, bu yılın başında EİT tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'a davet etti.

ŞEHİRDER kurucusu, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş bir açıklama yaparak "Cumhurbaşkanımızın 2025 yılında tüm Türk dünyasını 'Sizleri Medeniyetler Başkenti Erzurum'a davet ediyorum'" sözleriyle Erzurum'a davet etmesi bizi ziyadesiyle gururlandırmış, mutlu etmiştir." şeklinde konuştu.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurum'un EİT tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesinin üzerinden Türkiye'de hem genel hem yerel seçimlerin gündemi işgal etmesi Erzurum STK'leri olarak seçim gündeminin bu önemli konuyu gölgede bırakacağına dair endişe taşıdıklarını ifade ederek, bir an evvel EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum konulu "Ortak Akıl Platformu" oluşturulması çağrısını tekrarladı.

"Erzurum bu fırsatı kaçırmamalı"

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş'ın açıklamaları şöyle: "Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti olması Erzurum'un başta kültür ve turizmi olmak üzere ticari hayatına ciddi bir canlılık sağlayacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Devletler Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Erzurum'da birbirinden farklı organizasyonlar gerçekleştirecektir. Yapılan organizasyonlarla başta Türk Cumhuriyetlerinden olmak üzere dünyanın pek çok yerinden basın mensuplarını, profesyonel fotoğrafçıları, blog yazarlarını, sanatçıları, spor adamlarını, seyyahları ve turistleri şehrimizde ağırlayacağız. Şehirde ciddi bir hareketlilik olacak. Üniversitelerimiz, STK'lerimiz, ulaşım, konaklama, yeme-içme sektörleri, sayamayacağımız birçok hizmet sektörü, turistik ürün satan esnaf bu organizasyondan olumlu etkilenecek. Teşkilat üyeleriyle Erzurum arasındaki ticari hacim daha da artacak. Ayrıca insanımız şehrimize gelen insanlarla tanışacak. Bu sosyalleşme yeni fikirlere, kardeşliğe, girişimciliğe ve fırsatlara kapı aralayacak. Erzurum yönünü Doğu'ya çevirecek. Küçük Türkistan, yani Asya dediğim Erzurum, büyük Asya'ya, Türkistan'a kavuşacak. Kış turizmi, kış sporları açısından dünyanın önemli merkezlerinden olan Erzurum tarihi ve kültürel zenginliğiyle de İpekyolu medeniyetinin önemli kavşak şehirlerindendir. Daha evvel "Demir İpekyolu" dediğimiz veya Çin'in "Orta Kuşak Yol İnisiyatifi" olarak bilinen projenin Erzurum'a ve Türkiye'ye bakan yönlerini ele aldığımız ve sonuç bildirisini basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaştığımız çalıştayda da belirttiğimiz gibi Erzurum'un tarihi ticaret ve kültür yollarının kavşağında bulunması nedeniyle ciddi bir turizm potansiyeline sahip."

"Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmeli"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde başta Erzurum Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri olmak üzere şehrin ilgili birçok kurum ve kuruluşu üzerine düşeni yapacağını anlatan Ertaş, "Bu noktada şehrimizin ilgili sektör temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına da ciddi iş düşmektedir. Bu düşüncelerle yılın ilk çeyreğinde, bu konuda bir ortak akıl platformu kurulması gerektiğine dair teklifimizi basın açıklamamızla kamuoyuyla paylaştık. Erzurum Valiliği öncülüğünde kurulacak "Erzurum Kültür ve Turizm Platformu" 2025'ten evvel şehirde yapılması gerekenleri, kurumlara düşen görevleri, faaliyet alanlarını ve turizm politikalarını en iyi şekilde belirlemede, sektörlere doğru rehberlik yapmada önemli bir dinamik olacaktır. Neler yapılacağı konusunda 2017'de İslam Dünyası Turizm Başkenti ilan edilen Konya'da ve 2022 Türk Dünyası Turizm Başkenti Kokand'ta geçtiğimiz yıl yapılan etkinlikler incelenebilir. Kurulacak platform 2025 öncesinde şehrimizin kültür ve turizm değerlerini yeniden gözden geçirmeli; eksik ve yanlışların giderilmesi, yeni hedefler doğrultusunda yeni projelerin hayata geçirilmesi için bir düşünce ve izleme komitesi görevini icra etmelidir. Platformda üniversitelerimizden, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden, sivil toplum kuruluşlarımızdan; konaklama, turizm ve seyahat firmalarımızdan oluşmalıdır. Şehrimiz ortak akıl ile 2025'i şehrin tanıtımı ve yeni yatırımlar için fırsata çevirmelidir. 2025'i şimdiden şekillendirmeye başlamalıyız." - ERZURUM