ERSANDER'dan 'Birlikte Çocukları Sevindirelim' Projesi

Erzurum'un kültür ve sanat hayatına ivme kazandırmak amacıyla kurulan, kuruluş işlemlerini tamamlamasıyla birlikte de yola hızla çıkan, art arda düzenledikleri ulusal ve uluslararası etkinliklerle adından söz ettiren, sonraki zamanda üyelerinin geçirdiği ağır hastalıklar nedeniyle etkinliklerine ve sanat çalışmalarına ara vermek zorunda kalan ERSANDER (Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği), kolları yeniden sıvadı.

Çocuklar Duysun

Yaşanılan buruk ve tatsız günleri giderek geride bıraktıklarını belirten Dernek Başkanı Ümit Gergit, bu rahatlıkla önemli bir projenin hazırlığına başladıklarını bildirdi, bir zamanlar televizyonlarda yayınlanan "Çocuklar Duymasın" dizisine nazire yaparcasına, "Biz yeni bir proje başlatıyor, bu proje ışığında çocuklar duysun, dokunsun ve sevinsin" istiyoruz hatırlatması yaptı.

Hemen her evde, artık çocukların oynamadığı, annelerin de kolilere, poşetlere doldurarak evin bir köşesine yığdıkları oyuncaklara talip olduklarını belirten Başkan Ümit Gergit, dernek olarak oyuncak toplama kampanyası başlattıklarını, bu projeyi de Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüteceklerini bildirdi.

Gerekli yazışmalar yapıldı

Projenin yönetim toplantısında gündeme gelmesiyle birlikte harekete geçtiklerini ve "Birlikte Çocukları Sevindirelim" diyerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teklif götürdüklerini hatırlatan Ümit Gergit, "Gerekli yazışmalar sonrasında projeyi birlikte yapmamıza karar verildi. Şimdi yol haritamızı belirliyoruz. Evlerde bulunan, çoğu annenin koyacak yer bulmakta zorlandığı, çocukların da ilgisini çekmediği oyuncaklara talibiz. Okul müdürlüklerimiz aracılığıyla oyuncakları toplayacak, ayıklayacak, sonrasında da oyuncağa hasret çocuklarımıza o oyuncakları yine okul müdürleri ve ana okulu idarecilerimiz aracılığıyla ulaştıracağız" dedi.

Daha mutluyuz

Yönetim kurulunda bulunan ve ağır rahatsızlık geçiren üyelerinin eskiye oranla daha iyileşmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ümit Gergit, "Dernek olarak suskun kalmamızın nedeni buydu. Üzücü günleri geride bıraktığımız inancındayım. ERSANDER olarak çok güzel, ses getirecek, toplumun ilgisini çekecek etkinliklerimize kaldığımız yerden ve daha bir hızla devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM